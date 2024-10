Cenaia a gonfie vele

CENAIA

1

CERTALDO

0

CENAIA: Baglini, Rossi, Di Bella (1’ st Goretti), Remorini, Signorini, Puleo, Papini, Quilici (25’ st Puccini), Canessa (35’ st Ferretti), Neri (46’ st Pecchia), Apolloni. All. Sena.

CERTALDO: Gasparri, Piochi (17’ st Ciappi), Borgoryo, Lastrucci, Lebbaraa (32’ st Lo Guzzo), Zefi, Cito, Mearini, Corsi (8’ st Cenni), Pieracci(41’ st Muresan). All. Corsi.

Arbitro: Iglio di Pistoia.

Marcatore: al 39’pt Neri.

CENAIA – Il Cenaia supera sul terremo amico il Certaldo nel recupero della settima giornata di campionato giocata domenica scorsa. Un risultato che fa risalire la classifica alla squadra di mister Sena, ora in seconda posizione, proprio alle spalle di quel Camaiore da cui fu sconfitta quattro domeniche fa , ma che fu affrontato con una formazione di vera emergenza. Insomma, un avvio di campionato davvero importante per la compagine di Sena che sta davvero macinando gioco e risultati.

La gara odierna è stata difficile, combattuta e spigolosa, con la squadra ospite molto chiusa dietro che ha cercato di far male con rapide ripartenze. Un primo tempo molto equilibrato e, proprio dopo pochi minuti, si fa pericoloso il Certaldo che colpisce il palo della porta difesa da Baglini. Scampato il pericolo è il Cenaia che prende campo e crea i presupposti per portarsi in vantaggio. Al 22’ è Puleo che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sfiora il gol.

Al 30’ invece è Canessa che ha l’occasione vincente ma il suo colpo di testa, indirizzato sul secondo palo, non ha successo. Nel finale di tempo i verdi arancioni riescono a concretizzare con una bella iniziativa di Rossi sulla fascia che crossa in area per Neri che, da esperto cecchino, conferma la sua fama e deposita in rete alle spalle di Gasparri. Si va al riposo con il locali in vantaggio. Nella ripresa la reazione del Certaldo è sterile, la partita non decolla sul piano del gioco, è combattuta in modo molto maschio soprattutto in mezzo al campo dove si lotta su ogni pallone.

Rare, se non quasi nulle, sono le occasioni da gol, con i portieri inoperosi. E’ una situazione che di fatto sta bene al Cenaia che, senza correre ulteriori rischi conduce il porto un’altra vittoria. E’ la terza consecutiva, dopo la sconfitta di Camaiore, e lascia ben sperare per il cammino in campionato.

Pietro Mattonai