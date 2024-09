Centro sportivo, c’è la firma. Il sogno di Rivetti più vicino

Il futuro passa da qui. La tabella di marcia immaginata da Carlo Rivetti e dalla sua famiglia sta proseguendo secondo i piani, forse con un po’ di ritardo, ma ciò che conta è che finalmente il Modena stia ponendo le basi, reali, del centro sportivo di Bagazzano di Nonantola. Nella giornata di giovedì, come testimoniato dalla foto pubblicata dal club, presso lo studio notarile Marsala di Milano, è stato compiuto il primo passo formale verso la realizzione di un’opera che segnerà un cambiamento epocale nella storia dei canarini.

Il presidente Rivetti e la famiglia Messori, proprietaria degli spazi (in cui per mezzo secolo hanno portato avanti l’attività del Green Village) dove sorgerà il centro, hanno firmato il contratto per la compravendita dell’area che ora diventa di proprietà del Modena: "Quello odierno può definirsi davvero il primo atto da parte nostra – il breve commento di Rivetti – ora avanti con i successivi passi per la realizzazione del nostro sogno". Poco più di una settimana fa, il via libera del consiglio comunale di Nonantola con l’approvazione del progetto da oltre 18 milioni di euro. Una settimana dopo l’acquisizione dell’area. Ora, facendo fede alla famosa tabella di marcia dei Rivetti, i lavori e tutto ciò che verrà.

Il sogno è sempre stato quello di mettere piede nel nuovo centro sportivo entro 18 mesi, indicativamente un anno e mezzo per la realizzazione ma sappiamo bene che rispettare certe scadenze diventa complicato quando si parla di cantieri. Come detto recentemente da Catellani, il Modena potrebbe avere la sua nuova e moderna casa a 2026 inoltrato.