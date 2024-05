Centro sportivo italiano. Una giornata di sport per tutti: "Mettetevi alla prova... in piazza»

Un’intera giornata di sport per tutti. Dalle 10 alle 18 di sabato 1 giugno infatti, Pisa ospiterà in Piazza Vittorio Emanuele II "CSI in Tour - a ciascuno il suo sport", un progettp organizzato suo sport", progetto ideato dal Centro Sportivo Italiano Toscana e organizzato in città dal Comitato Territoriale CSI Pisa APS e dal suo braccio operativo la Polisportiva CSI Pisa ASD – APS. Nella tappa pisana l’evento vede la collaborazione con Run4Unity – Sportmeet, rete internazionale di sportivi. La giornata si dipanerà in due momenti. La mattina con la partecipazione delle scuole, mentre nel pomeriggio ci sarà l’apertura a tutta la cittadinanza. Dal rugby al judo, dalla scherma alla pallavolo e poi ancora pallacanestro, pickleball, danza, kickboxing, attività ludico-motoria e d’animazione per i più piccoli.

Soddisfatto il presidente del Csi Pisa Alfonso Nardella: "L’evento è totalmente gratuito ed è stato messo in piedi anche grazie alla fattiva opera del nostro presidente regionale e al Comune che ci ha supportato in questo percorso - dichiara Nardella -. Abbiamo cercato di coinvolgere tutto il mondo sportivo con associazioni locali, ma di livello e prestigio nazionale e internazionale. Questo evento per noi è il preludio all’ottantesimo anniversario della nostra associazione che sarà festeggiata a Pisa tra il 2025 e il 2026. Per l’occasione speriamo di poter organizzare un grande evento". Gli fa eco l’assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa: "Sempre nella direzione delle nostre politiche di indirizzo sullo sport e sui giovani, quella di sabato 1° giugno sarà una giornata dedicata alla prova di tante discipline sportive, all’aggregazione e all’inclusione, che si terrà nel centro della nostra città in piazza Vittorio Emanuele - dichiara Scarpa -. Nella mattinata verranno coinvolte tutte le scuole, dalle elementari alle superiori, e il pomeriggio sarà poi aperta a tutta la cittadinanza, da grandi a piccini. Si tratta quindi di un appuntamento assolutamente da non perdere, non solo per orientarsi in mezzo a tantissime discipline sportive che ottengono nel nostro territorio successi nazionali e internazionali, ma anche per la possibilità di avvicinarsi a tecnici di altissimo livello e anche a qualche campione".

Istruttori ed educatori sportivi coinvolgeranno bambini, ragazzi e genitori nell’itinerante villaggio dello sport allestito per sperimentare diverse discipline sportive e partecipare alle varie attività ludiche. CSI in Tour 2024 è arrivata alla sua 9^ edizione, ha il patrocinio di Regione Toscana, Anci, CONI, Sport e Salute, ANSMeS; il sostegno della Regione e del main sponsor Esselunga, di Menarini Group, Decathlon, Banco BPM, Estra.

Michele Bufalino