Cercasi gol disperatamente. Grifo, lungo digiuno. E Montevago rimanda il rientro in campo

Daniele Montevago è sicuramente il giocatore che ha inciso di più nel pre campionato biancorosso: nelle due gare di Coppa Italia e nelle prime gare della stagione. L’attaccante arrivato dalla Sampdoria a titolo definitivo, ha messo insieme cinque gol in cinque apparizioni. Poi, l’infortunio sul campo del Carpi ha messo in ginocchio lui e il Perugia. Montevago si è presentato con una rete contro il Latina e ha fatto il bis nella seconda gara di Coppa Italia contro il Pineto. L’attaccante classe 2003 non si è fatto attendere in campionato e nella rocambolesca gara contro la Pianese, terminata 3-3, ha realizzato il gol del pareggio finale. Nell’unica vittoria del Perugia in campionato, alla prima contro la Spal, l’attaccante biancorosso ha realizzato una doppietta, il secondo e terzo gol, che ha messo fine al match contro la squadra di Ferrara. Niente da fare, invece, nella trasferta di Carpi, culminata con una sconfitta, il giorno dopo il passaggio della società biancorossa, e con l’infortunio del giocatore. E così dopo i sei gol nelle prime due giornate di campionato, sommati ai sei nelle due gare di Coppa Italia, il Grifo ha smesso di segnare. Nelle cinque partite di settembre i biancorossi hanno raccolto tre punti, realizzando appena due gol contro i sette incassati. Un passivo pesante che sta condizionando il campionato del Perugia.

Ma c’è di più, purtroppo. Montevago, infatti, atteso in campo alla ripresa degli allenamenti, ieri pomeriggio a Tavernelle (alla presenza dei bambini della zona), ha disertato la seduta e allontana, così la possibilità di un rientro domenica al Curi contro la Lucchese. L’attaccante, infatti, è in forte dubbio per la sfida contro i toscani, più facile rivederlo per la gara, la seconda in casa, del sabato successivo con l’Entella. Una disponibilità parziale la si valuterà nelle prossime sedute di allenamento. Ancora assente, alla ripresa di ieri, Marconi che, come Montevago, era atteso in vista della gara con la Lucchese. Nelle seduta di ieri, lavoro differenziato per Angella e Gemello ma entrambi torneranno a disposizione del tecnico in vista del match di domenica. Presente in campo, dopo il lungo infortunio, Squarzoni.