Ceriano prova a fermare la Baranzatese

L’impresa è titanica ma il Ceriano Laghetto non si tira indietro. Tocca alla squadra di Brittanni provare a fermare la Baranzatese, capolista del girone A di Promozione e che in campionato ha perso fin qui una volta sola. A Baranzate il presidente è Paolo Di Nunno, ci gioca Capogna e l’obiettivo è salire in Eccellenza. Proverà a fermarla il Ceriano. "Sicuramente non faremo le barricate" spiega il ds Ernesto Lampugnani. "Siamo una squadra formata da tanti giovani che non hanno nel dna questo tipo di atteggiamento. Contro una squadra come la Baranzatese servirà la gara perfetta". Il Ceriano arriva dal 3-1 con l’Aurora Cantalupo. "Gara giocata con grinta e determinazione. Iniziare il girone con una vittoria era fondamentale".

Ro.San.