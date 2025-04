Cestistica Spezzina batte Basket Foxes Giussano 55-49: Missanelli protagonista

Cestistica Spezzina 55Basket Foxes Giussano 49(19-6, 34-15, 43-32)

LA SPEZIA: Mbaye 1, Templari, Moretti 2, Trehub ne, Missanelli 31, Diakhoumpa 8, Guzzoni 2, Guerrieri 5, Varone, Giangrasso 6. All. Corsolini.

GIUSSANO: Ramon 7, Diotti 6, Lussignoli ne, Colico 7, Marciniak 6, Zanetti 9, Crippa, Bernardi 14, Szajtauer, Pirozzi, Pallavicini ne. All. Mazzetti.

Arbitri: Alessi di Lugo di Romagna e Miche Forte di Ravenna

LA SPEZIA - Vittoria preziosa della Cestistica che batte Giussano 55-49 e difende il nono posto in classifica dall’assalto di Salerno, vincente con Moncalieri e a pari punti con le bianconere ma con lo scontro diretto sfavorevole. Decisivo per evitare i play-out sarà il match del prossimo weekend in quel di Torino contro il Teen Basket, in cui la compagine avrà il proprio destino fra le mani: con un successo si garantirebbe il nono posto e la salvezza diretta, a prescindere dal risultato dell’incontro della Salerno Ponteggi a Livorno.

Per la partita con Giussano, protagonista assoluta è stata Lucia Missanelli, autrice di una prestazione da 31 punti e 8 rimbalzi. Cestistica che era partita benissimo, con un parziale di 15-0 a rispondere alla tripla di Diotti in apertura di gara. +12 che è poi diventato +13 (19-6) al termine di un primo quarto caratterizzato da alta efficienza offensiva e difesa impattante. Nella seconda frazione le ragazze di coach Corsolini approfittano anche della scarsa precisione al tiro di Giussano per mettere ancora più punti fra sé e la compagine lombarda. Ma quando tutto sembra andare per il verso giusto, gli spettri delle recenti partite tornano ad aleggiare nel PalaMariotti: il Basket Foxes riesce ad incrementare fisicità ed intensità in difesa ma al PalaMariotti finisce 55-49 per la Cestistica.

I risultati: Salerno-Moncalieri 61-50, Benevento-Acli Livorno 47- 73, Selargius-V. Cagliari 59-60, Sanga Milano-Scotti Empoli 77-62, S. Giovanni Valdarno-Costa Masnaga 58-59. Domenica Broni-Torino Basket. Classifica: Costa Masnaga e San Giovanni 40, Sanga Milano 38, Scotti Empoli 36 , Acli Livorno 30, Broni 26, V. Cagliari 24 , Selargius 22, Cestistica- e Ponteggi Salerno 20, Moncalieri 18, Torino Basket 16, Giussano 14, Benevento 4.

Marco Zanotti