Ciclismo giovanile. A Chiarino brilla Grimaldi

A Chiarino il quattordicenne potentino Leonardo Grimaldi, della Scuola Ciclismo Potentia - Rinascita, sul ‘muro’ del 39° Trofeo Circolo Acli – Memorial Mario Marinelli fa valere lo spunto veloce, imponendosi nella corsa degli esordienti secondo anno sull’asfalto amico.

Nell’interregionale festival giovanile delle speranze dai 13 ai 16 anni (324 iscritti, 274 partecipanti, 143 classificati) primeggiano sempre allo sprint in salita anche l’esordiente primo anno Robert Marco Voinea (Forti e Liberi – Cicli Zanetti – Forlì) e l’allievo Mirko Sgherri (Fano, leader nel Trofeo S.S. Giuseppe e Filippo Neri - Trofeo Fa.Pi.). Corone rosa all’esordiente Clelia Navarra (Cambike - Gragnano) e all’allieva Maria Alejandra Lopez (in forza al team toscano Fabiana Luperini – San Miniato). Consensi pieni indirizzati all’A.C. Recanati presieduta da Fabio Corvatta, in regia Valter Mangoni e Silvano Eugeni, ed al Circolo Acli guidato da Vittorio Borsella.

Ordini d’arrivo. Esordienti Primo anno: 1.Robert Marco Voinea (Forti e Liberi – Cicli Zanetti – Forlì) Km 38 in 1h10, media 32,571 km/h; 2.Gabriele Leo (Cambike – Gragnano); 3.Riccardo D’Andrea (Team Go Fast); 4.Riccardo Mazzocchetti (Go Fast); 5.Omar Berlini (Fausto Coppi). Esordienti Secondo anno: 1.Leonardo Grimaldi (Scuola Ciclismo Potentia – Rinascita) Km 45 in1h18’, media 34,615 km/h; 2.Antonio Lippolis (UnDenteInpiù-Piccole Canaglie); 3.Pietro Cecconi (Velosport Ferentino); 4.Giulio Vitali (Team Cingolani); 5.Stefano Maria Alessiani (Zero24 Cycling Team – Pedale Chiaravallese). Allievi: 1.Mirko Sgherri (Alma Juventus Fano) Km 70 in 1h44’, media 40,385 km/h; 2.Lorenzo Ferrario (Team Coratti); 3.Luca Fabbri (Pol. Fiumicinese – FA.I.T. Adriatica); 4.Gennaro Matrone (Team Cesaro – Franco Ballerini); 5.Giorgio Bramini Goretti (Gubbio Ciclismo Mocaiana). Donne Esordienti: 1.Clelia Navarra (Cambike - Gragnano); 2.Megan Pugliese (Avis Bike Ruvo); 3.Olimpia Adamo (Recanati Bike Team); 4.Elena Ratini (Nuova Ciclisti Forano); 5.Caterina Vignoni (Recanati Bike Team). Allieve: 1.Maria Alejandra Lopez (Fabiana Luperini – San Miniato); 2.Lucia Di Ruscio (Velosport Ferentino).

Umberto Martinelli