Ciclismo. Giro della Toscana e Gp di Peccioli. Protagonisti nomi di spicco

VALDERA

La Valdera al centro del grande ciclismo con il Giro della Toscana a Pontedera mercoledì 11 settembre e il 72° G.P. Città di Peccioli-Coppa Sabatini del giorno dopo, che fanno parte della Challenge Alfredo Martini. Le due gare organizzate dall’U.C. Pecciolese (il "Toscana" con l’ausilio della Juventus Lari) presentate dalla società presso il "Triangolo Verde" a Legoli con i sindaci di Peccioli Renzo Macelloni, di Pontedera Matteo Franconi, di Casciana Terme-Lari Paolo Mori, e due grandi campioni del ciclismo, protagonisti della Coppa Sabatini, il toscano Andrea Tafi primo nel 1997 e Claudio Chiappucci che vinse a Peccioli nel 1993. Anche quest’anno ci saranno presenze di lusso con otto squadre WorlTour, nove Professional e sei Continental. Martedì 10 inoltre in via Cavour a Peccioli, sarà inaugurato un nuovo murale dedicato a tre campioni del pedale vittoriosi a Peccioli, Moreno Argentin, Gianni Bugno e Maurizio Fondriest.

Giro della Toscana: Il percorso di 182 km e 750 metri con ritrovo in Piazza Martiri della Libertà e partenza ufficiale alle 11,30 da Viale America. Il tratto in linea sulle colline larigiane con ritorno a Pontedera è di km 77,350, più due giri di km 55,450 con la salita di Monte Serra dal versante di Calci. L’arrivo su via A. De Gasperi. G.P. città di Peccioli: La gara valevole anche per la Coppa Sabatini è lunga km 197,600, con partenza alle 10,30 e primo circuito di km 37,050, seguito da 5 giri di km 24,850 con le salite di Montefoscoli e Terricciola, e dai due giri finali di km 12,200 con arrivo su via Mazzini in salita. Le squadre Worl Tour sono Arkea, Astana, Cofidis, EF Education, Movistar, Red Bull-Bora Hansgrohe, Jayco Alula e UAE Team Emirates. Il Giro della Toscana sarà trasmesso mercoledì in differita su Rai Sport alle ore 18 per 50 minuti; la Coppa Sabatini in diretta su Rai Sport Canale 58, dalle 14,15 alle 15,45 di giovedì.

Antonio Mannori