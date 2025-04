Ciclismo, oggi verranno presentati i dati della stagione 2025. La festa per i 60 anni di storia del gruppo sportivo di Pianello

Vernissage con tanto di presentazione delle squadre e atleti 2025 e festa dei 60 anni di storia del Gruppo Sportivo Pianello di Ostra. Appuntamento alle ore 18 di oggi nella Tensostruttura in via Pianello, 1.

Insomma si ricorderanno le tante stagioni, le vittorie, le soddisfazioni, aneddoti dei 60 anni di storia ciclistica biancorossa, ma si presenteranno anche gli atleti della stagione 2025, i programmi, gli obiettivi, le gare. A fare gli onori di casa è l’attuale presidente Maurizio Minucci. Il GS Pianello – Diego Schiaroli - sarà protagonista nelle categorie dei Giovanissimi (guidati dai diesse Giuseppe Bracci, Roberto Pettinari, Paolo Manoni), Esordienti e Allievi (affidati ai tecnici Michele Minucci, Marco Gobbetti, Paolo Manoni, Alessandro Venanzi). Non mancheranno video dei sessanta anni del Gs ‘’Storie di strada e passione’’, una mostra fotografica, omaggio ai presidenti storici del Pianello mentre il primo appuntamento agonistico allestito dalla storica società ostrense sarà in programma domenica 18 maggio per il Trofeo Cingolani Bike Shop.

Insomma una giornata tra emozioni passate e presenti e speranze future.