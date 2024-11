Cinque Mulini d’azzurro. Cavalli scalda i motori: "Amore e odio con il cross. Male a Parigi, ma che anno»

Ludovica Cavalli, mezzofondista ligure, tesserata con la Bracco Atletica, semifinalista alle Olimpiadi di Parigi, è tra le iscritte della Cinque Mulini, anticipata per gli Europei di Cross di Antalya. L’azzurra ammette di non amare il cross per le troppe incognite. Quest’anno però, con una preparazione che sta andando liscia, può essere un buon test.

Come arriva alla Cinque Mulini?

"L’ultima volta che l’ho corsa avevo poco più di 19 anni, sono felice di rifarla. Con i cross è odi et amo, è difficile cimentarmi con questo tipo di gara. Da piccola, mi hanno detto che erano utili per la preparazione e sono propedeutici alla pista. La preparazione sta procedendo bene, dopo due anni, senza intoppi. Sono curiosa di quel che sarà, mi auguro di divertirmi".

Pensa agli Europei di Antalya?

"La Cinque Mulini è una gara di metà preparazione: rispetto agli Europei è un km e mezzo in meno. Non lo escludo, ma non ho certezze: un km in più è tanto, bisogna vedere come rientrare nelle sei. Non è scontato: se riuscirò a vestire quella maglia di nuovo, ne sarò onorata".

Ci sarà Nadia Battocletti, siete amiche: vi confrontate e vi dà consigli?

"Confrontarsi con lei è difficile. Diciamo sempre che, probabilmente, se il cross fosse disciplina olimpica lei sarebbe campionessa. Da quando siamo piccole facciamo i cross insieme e ci ritroviamo. Ci ha sempre dato consigli, è una leader quando si tratta di scendere nei prati con la maglia della nazionale. Accanto a lei sono più tranquilla, capisce quando sono agitata. Ci guardiamo e diciamo ‘ok andiamo’, cosa che ho sempre apprezzato".

Cosa le piace e cosa no della pista e del cross?

"La pista è il mio amore, è correre in casa. Sono arrivata a confrontarmi con atlete del panorama mondiale e quando sono con loro, così come con le avversarie in Italia, so di potermi esprimere al meglio. Il cross? Fa freddo (ride, ndr). Quando ingrano e corro medio forte, vuol dire che sto facendo una buona preparazione e mi serve per andare in pista con più sicurezze. In realtà, mi piace correre per i campi da quando sono piccola e amo avere il pubblico vicino. All’epoca correvo due chilometri, ora con più km è più difficile e non so come andrà. Della pista c’è poco che non ami, quando non sono pronta, magari soffro di più".

Torna a gareggiare con la maglia della Bracco...

"C’è stato un problema con il mio corpo sportivo, cose che per me non sono accettabili e ho deciso di uscire per non accettare certe situazioni. Sapevo che il Presidente Angelotti mi avrebbe sostenuta: preferisco indossare i colori di una società civile che reputo corretta che quelli di un corpo che non credo abbia fatto azioni corrette. All’Aeronautica sarò sempre grata, mi ha permesso di fare ciò che amo a livello professionistico, ne sono stata fiera. Quando non è stato così ho deciso di non farlo più. Ho un buon contratto con il mio sponsor (Asics, ndr) e magari rientrerò in un altro corpo sportivo".

Bilancio della stagione?

"È stato difficile preparare tutto. Non sono riuscita a entrare in condizione nel momento in cui avrei voluto e quando l’ho fatto sono stata male in gara, ma è stato un anno pazzesco. Bene o male che vadano le Olimpiadi ci sei stata, è stato bello, poteva esserlo di più. Ho tempo, sono giovane e non si può pensare solo a un anno perché non va come volevi".

Cosa si porta da Parigi?

"L’Olimpiade è la rassegna dove tutti arrivano al meglio. Devi gareggiare con gente forte che è al top. Mi porto dietro il confronto con loro che ti guardano e dicono o sei in forma o non mi vedi. È brutto, ma insegna tanto. Poi, le emozioni, la mia famiglia e le persone che erano lì".