Ciriesi tra l’orgoglio e il rimpianto. Fieracavalli chiude con il botto

L’impresa compiuta da Francesca Ciriesi, lla 30enne amazzone della Fiamme Oro sulla sua Cape Coral, ieri nel GP di Coppa del Mondo a Verona – doppio netto e 6° posto nella gara, fra le star del salto ostacoli internazionale – presenta molteplici letture. L’applauso fragoroso, scrociante del pubblico che ha fatto tremare le tribune quando il binomio azzurro ha superato senza toccarlo anche l’ultimo ostacolo del barrage, ebbene quel fragore avava il sapore di un effetto liberatorio dei tifosi italiani, da troppo tempo all’asciutto di soddisfazioni.

Un pubblico generoso che affolla l’indoor veronese e sportivamente applaude i migliori, indipendentemente dalla bandiera, e che ieri ha visto gli azzurri, tranne un paio, fare legna uno dopo l’altro. Ebbene quel pubblico finalmente ha avuto una soddisfazione e l’ha avuta proprio dal binomio – Francesca e Cape Coral – che dopo aver sfiorato la vittoria nel GP Roma a Piazza di Siena era stato escluso non senza polemiche dalla squadra per gli Europei di Milano, nei quali abbiamo poi toppato per l’ennesima volta la qualifica olimpica.

Dunque l’altra lettura dell’impresa ha il sapore dell’orgoglio ferito e del riscatto, non solo per quell’esclusione tanto sofferta, ma anche per il merito di aver salvato l’onore azzurro in questo GP veronese. Il gol della bandiera insomma.

La cronaca della gara racconta di un campione olimpico, il britannico Ben Maher sulla sèlle-français Dallas Vegas Batilly, che batte il campione d’Europa, l’elvetico Guerdat, non in sella alla femmina della vittoria continentale ma su Venard de Cerisy, 3° un fortissimo figlio d’Arte belga, Nicola Philippaerts con Katanga vh Dingeshoff.

Solo altri 4 concorrenti hanno realizzato doppio zero: l’altro oro di Tokyo (a squadre), lo svedese Fredricson (Hansson Wl), 4° posto; l’asso austriaco Kuhner (Eic Julius Caesar) 5°, la nostra Francesca (Cape Coral) 6ª e il Norvegese Gulliksen su Harwich Vdl, 7°. Tutti fuori dal barrage gli altri otto azzurri.

Ora guida la classifica generale della World Cup il tedesco Dittmer (42 p), davanti all’irlandese Howley (40) e a Maher (35). La Ciriesi è 22esima (11), prima degli azzurri.

La gara precedente Selleria Equipe "presented" a punti (1,45 m) è stata vinta da Martin Fuchs (Viper Z). La 125ª Fieracavalli di Verona (che ha chiuso con 140mila spettatori di 60 nazioni) dà appuntamento al novembre 2024.