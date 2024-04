Civitanovese, c’è la Jesina: "Abbiamo un solo risultato"

È iniziato il conto alla rovescia per Civitanovese-Jesina, ultima giornata di campionato in programma alle 16.30 di domani, con i rossoblù che potranno staccare il pass per la D. Davanti ad un Polisportivo gremito, stando alle previsioni e alla prevendita, la formazione rivierasca, prima della classe a quota 56 punti e inseguita dal Montefano con meno due lunghezze, vuole scrivere una pagina importante della propria storia. Ne è consapevole il difensore Marco Passalacqua, già vincitore di un campionato di Eccellenza con la maglia del Porto D’Ascoli: "Anche stavolta – afferma –, ci sarà un solo un risultato".

Passalacqua, tre punti per coronare un sogno: come dovrete affrontare la gara?

"Come abbiamo affrontato la maggior parte delle partite del campionato e soprattutto le ultime tre, dove si è avvertito un cambio di passo davvero significativo. Credo che la pausa sia stata fondamentale per recuperare energie fisiche e mentali. Domani giocheremo entrambi per un obiettivo, importante per loro, importantissimo per noi: sarà una bella partita, aperta. Speriamo di portarla a casa".

Come state vivendo la settimana?

"In maniera molto tranquilla e serena, ci stiamo allenando bene, consapevoli che il risultato arriverà se facciamo tutto quanto abbiamo preparato".

C’è voglia di rivalsa rispetto al match d’andata?

"Certo, è stata una partita un po’ atipica e sicuramente vogliamo rifarci. Ma saremo concentrati sul risultato, anche se fosse stata un’altra squadra".

Saranno in tantissimi a vedervi, questo può aiutare oppure potreste avvertire la pressione?

"I tifosi sono stati sempre di grande aiuto, anche nei momenti difficili e non ci hanno mai fatto sentire la pressione. Possiamo solo ringraziarli".

Nelle ultime due gare avete subito una sola azione pericolosa. Bisogna ripartire da qui?

"Certo, ma anche da quelli realizzati: nelle ultime tre partite abbiamo segnato molto di più di quanto fatto in precedenza (8 gol, ndr)".

Francesco Rossetti