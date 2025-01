Civitanovese, un match chiave. A Notaresco vietati passi falsi

Sul campo la Civitanovese è attesa oggi pomeriggio a Notaresco, sul mercato la società del patron Mauro Profili è in chiusura di trattativa per Andrea Milani, esterno sinistro classe 2002 proveniente dall’Ovidiana Sulmona. Serviva un giocatore in quel ruolo a margine dell’infortunio di Buonavoglia e dei precedenti addii di Esposito, Pierfederici e Toccaffondi, il club rossoblù lo ha trovato. In passato Milani ha giocato nel Pineto, stagione 2022-23, in serie D, vincendo il campionato insieme con i suoi due nuovi compagni Domizi e Foglia. Il giocatore è cresciuto nella Primavera della Fiorentina allenata dall’ex campione azzurro Alberto Aquilani. Il giocatore potrà essere a disposizione di Senigagliesi se fosse stato tesserato ieri. Sarebbe una gran bella notizia per il tecnico unita a quella riguardante l’attaccante argentino Federico Rasic che proprio ieri ha ottenuto il transfer e quindi può essere schierato. In attesa di capire la situazione legata a Milani, almeno due elementi in più rispetto a domenica la Civitanovese li avrà a disposizione; Rasic appunto e il rientrante Visciano. Per il resto non vi sono particolari novità, con Foglia e Buonavoglia ancora out.

Il tecnico Senigagliesi potrebbe schierare nuovamente Brunet sulla fascia, ma attenzione anche alla variante Aprea, l’esterno classe 2005 ingaggiato giusto una settimana fa. Aprea ha avuto occasione di fare minutaggio contro il Roma City essendo entrato nella ripresa e stavolta potrebbe ambire ad una maglia da titolare. Se così fosse la porta sarebbe difesa dal 2000 Raccichini, altrimenti spazio nuovamente a Petrucci. Consueto ballottaggio tra Rossetti e Cosignani nelle retrovie, in attacco rebus tra Vila e Padovani, con quest’ultimo favorito. La sfida vedrà di fronte le ultime della classe, separate da 5 punti, appuntamento alle 14.30 allo stadio Savini. All’andata finì in parità (1-1).

Sul fronte dei locali, ci sarà l’esordio del neo tecnico Massimo Silva che dovrà fare a meno dello squalificato Ferri, con Quacquarelli ancora non in piena condizione.

Le probabili formazioni

NOTARESCO (3-5-2): Pappalardo; Pulsoni, Formiconi, Sirimarco; Braccia, Di Bartolo, Arrigoni, Di Cairano, Intinacelli; Kapnidis, Infantino. All. Silva.

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Petrucci; Franco, Diop, Passalacqua, Cosignani; Aprea, Domizi, Visciano, Brunet; Bevilacqua, Padovani. All. Senigagliesi.