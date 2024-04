CNA PRATO-PISTOIA. Gap tra formazione e fabbisogni delle imprese

C’è un forte divario tra le esigenze occupazionali delle imprese e un’adeguata formazione di figure specializzate da inserire in azienda: è quanto emerge dal 3/o Report Mismatch 2024 per le province di Prato e Pistoia realizzato da Cna

Toscana centro. Il tasso di disoccupazione giovanile supera il 20% a Prato e il 15% a Pistoia: tra le cause, per Cna, la mancanza di competenze specifiche e aggiornate richieste dalle imprese manifatturiere, ma anche la scarsa conoscenza del mercato del lavoro e delle opportunità di formazione e aggiornamento professionale. Oltre il 50% degli studenti intervistati valuta come interessante la prospettiva di avviare un’attività d’impresa, mentre sul fronte dell’impresa il problema del passaggio generazionale viene considerato "uno scoglio difficile, ma superabile". Cna Toscana Centro chiede azioni per incentivare la nuova imprenditoria, un approccio all’immigrazione capace di supportare la necessità di forza lavoro, rafforzare Its e IeFp.