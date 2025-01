Colpo grosso della Pontremolese a Montecatini. Marabese regala 3 punti pesanti alla San Marco

v. montecatini

0

pontremolese

1

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Isola (33’ s.t. Casini), Lucchesi, Fioretti (11’ s.t. Lazzari) Fanti, Torracchi, Shiqeri, Rinaldi (29’ s.t. Minardi), Rugiati, Rosati, Rossi (11 s.t. Pagnini). A disposizione Baldi, Conti, Ghimenti, Attinasi, Musteqja. Allenatore: Fabbri

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli, Franzoni, Miceli, Cucurnia, Filippi, Vannucci, Gazzoli, Grasselli (27’ s.t. Aliboni), Ceciarini (45’ s.t. Vicari), Baudi (36’ s.t. Lisi), Mancini (13’ s.t. Mathibedi). A disp. Sanrtini, Scaldarella, Pezzoni, D’ Antongiovanni, Di Santo. All. Verdi.

Arbitro: Giacomelli di Pisa.

Marcatore: 13’ p.t. Mancini.

Montecatini – Colpo grosso della Lunigiana Pontremolese che a Montecatini fa sua l’ intera posta e gli permette di stare in scia al trenino play off. Gli apuani hanno messo alle corde i termali fin dalle prime battute costringendoli nella loro metà campo, solo dopo i padroni di casa sono riusciti a spostare il baricentro ma non sono mai stati relativamente incisivi. Alla prima occasione la Lunigiana Pontremolese va in vantaggio, Gazzoli e Ceciarini giocano la palla a centrocampo, poi il lampo per Mancini che coglie l’ angolino dove Gega non arriva. La sfida offre altri spunti con Baudi al 25’ che direttamente dalla bandierina costringe Gega ad un colpo di reni, al 31’ Mancini lancia Ceciarini che dà l’ illusione del gol. Al 29’ del secondo tempo c’è un rigore per la Pontremolese, batte Baudi, Gega intuisce e para e al 45’ del secondo tempo Pagnini coglie il palo e il risultato non si sblocca, l’ ultimo appunto che i massesi sono sicuramente una delle migliori squadre viste a Montecatini.

Stefano Incerpi