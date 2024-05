Como, rivalità e goleade. Nel 2022 cinquina Modena

Meglio cominciare dalla fine, dall’ultimo Modena-Como, disputato al Braglia il 15 ottobre 2022, nono turno del campionato cadetto 2022-23, vinto dai canarini di Attilio Tesser con un rotondo 5-1. Grandi protagonisti Antonio Pergreffi, autore delle prime due reti, e Luca Tremolada, che in quella partita forniva ai compagni ben quattro assist, i primi due da calcio d’angolo per i gol del capitano, il terzo con un cross per la testa di Marco Armellino, il quarto ancora dalla bandierina per quella di Davide Diaw. La quinta rete era di Luca Magnino dopo che sul corner di Edoardo Duca c’era stata una deviazione di testa di Pergreffi. Solo nel finale il Como realizzava il punto che salvava un po’ la faccia.

È questo il successo più largo ottenuto dal Modena nelle 28 sfide casalinghe con il Como, una di Serie A, 20 di B e 7 di C, delle quali 11 vinte, 11 pareggiate e 6 perse, con 37 reti fatte e 22 subite. Non sono mancati altri netti successi per la squadra gialloblù. Nel 1932-33 il primo confronto con l’allora Comense si chiudeva 3-1 con le reti canarine firmate da Dante Fiorani, Arrigo Morselli e Vasco Cavani. Altre due vittorie per 3-0 nel 1958-59, con Cesare Campagnoli, Giancarlo Bolognesi e Adelmo Ponzoni autori dei gol, e nel 1959-60, con doppietta del giovane centravanti Ugo Tomezzi, che in estate avrebbe partecipato al fianco di Gianni Rivera e Giacomo Bulgarelli con la rappresentativa olimpica ai Giochi di Roma 1960, più acuto delle ’Freccia del Sud’ Luigi Scarascia. Importante, anche se di misura, la vittoria per 1-0 nel 1961-62 con rete di Enrico Pagliari, nell’andata autore di una tripletta nel 4-0 in casa dei lariani, travolgente centravanti di un Modena neopromosso e lanciato verso la Serie A ma reduce da una sconfitta per 2-0 sul campo del Bari. Altro 3-0 nel 1976-77, con doppietta dell’ala Paolo Mariani e rete di Roberto ’baffo gol’ Bellinazzi. Ancora 3-0 nel 2001-02 con doppietta di Andrea ’Roger’ Rabito inframezzata da un calcio di rigore di Omar Milanetto accordato per un fallo in area su Andrea Fabbrini commesso dal futuro gialloblù Stellini.

Quelli di inizio Duemila erano anni caratterizzati un’infuocata rivalità fra le due squadre dopo che il centrocampista gialloblù Francesco Bortolotti aveva rischiato la vita e chiuso con il calcio giocato per le conseguenze di un pugno sferratogli negli spogliatoi dopo la conclusione della gara giocata in riva al lago da Ferrigno, capitano del Como. All’epoca le due squadra facevano una corsa parallela: entrambe promosse nel 2000-01 dalla C alla B, primo Modena e secondo Como, e nel 2001-02 dalla B alla A a posizioni invertite. L’unico confronto nella massima serie al Braglia, l’8 dicembre 2002, finiva 1-1, con gol gialloblù siglato da Giuseppe Sculli, ma mentre il Modena si salvava il Como scivolava in B.

In foto: la gara d’andata, giocata a Como il 10 dicembre 2023 e persa dal Modena 2-1 con gol gialloblù di Zaro.