Conegliano troppo forte per Il Bisonte: vittoria netta 3-0 a Firenze

Conegliano si dimostra troppo forte per Il Bisonte, vincendo con un netto 3-0 (25-12, 25-22, 25-13). Nonostante l'orgoglio mostrato dalla squadra di Firenze, guidata da Bendandi, le pantere si impongono con facilità.

Firenze parte male, con il punteggio che si porta subito sul 7-0 per le pantere. La squadra, però, non tracolla, realizzando tre muri con Battistoni, Butigan e Mancini, portandosi a -6. Dal 18-12, Conegliano mette a segno sette punti consecutivi e chiude il primo set.

Il secondo set è avvincente, con le bisontine che prendono fiducia e mettono pressione. Si portano a +2 (1-3) e, una volta raggiunte, il set prosegue punto a punto fino al 20-20. Conegliano ne fa quattro con Lanier e Lubian, e sul 24-21 Malual annulla il primo set point, ma è l'errore al servizio di Davyshiba che regala il 2-0.

Nel terzo set, Firenze mostra ancora coraggio, ma la stanchezza comincia a farsi sentire, aumentando gli errori, soprattutto al servizio, e le pantere ne approfittano. Fra le due squadre si apre un solco, Bendandi chiama time out, e la squadra realizza un parziale di 3-0 con Mancini, fra le migliori.

Le venete sul 16-10 scappano e con Lubian e un'invasione di Nervini si portano a casa il match. MVP Chirichella; Nervini 9 punti, Mancini 7, Malual 6.

La giornata si conclude oggi alle 18 (diretta Ray Play) a Palazzo Wanny con lo scontro di vertice fra la Savino Del Bene e il Vero Volley Milano: una sfida valida per il secondo posto in classifica. Le due squadre, infatti, sono appaiate a 27 punti; rispetto alle lombarde, però, Scandicci ha una gara in meno.