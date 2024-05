Conferme e interrogativi. Zaro, Gerli e Palumbo sono le garanzie. Tante valutazioni

Tutto è bene ciò che finisce bene. Conquistata, con un pizzico di patema, una salvezza che solo quasi pochi mesi fa sembrava un obiettivo da non dover prendere neppure in considerazione, visto che l’occhio era puntato più verso l’alto, comincia ora la stagione delle valutazioni e dei programmi per la prossima stagione. A dire il vero il campionato non è ancora concluso, rimane soltanto la formalità dell’inutile partita di venerdì a Lecco, che sarà più o meno derubricata a semplice gita di fine anno scolastico. La permanenza in categoria ha fatto scattare la conferma di Pierpaolo Bisoli in panchina: il contratto parlava già di giugno 2025, ma lo stesso tecnico di Porretta nel dopo gara di domenica ha detto che in caso di disastro, leggi retrocessione, quell’accordo l’avrebbe strappato. Ipotesi pensiamo remota nella sua mente, visto che già alla fine della sua gara di esordio in panchina ad Ascoli aveva cominciato a parlare apertamente della stagione che verrà con un inequivocabile "ci divertiremo". E quindi, sempre seguendo le parole di Bisoli in questi ultimi giorni, nei quali è in contatto quotidiano, diretto o telefonico, con Davide Vaira, lo stesso mister ha individuato, senza far nomi, almeno dieci/dodici uomini della rosa attuale, portieri esclusi, per disegnare l’ossatura del Modena 2024/25. Proviamo quindi a cercare di individuare quali saranno quei giocatori funzionali a Bisoli ed al suo credo calcistico, tenendo conto che la maggior parte dei giocatori che hanno disputato la stagione che va a concludersi hanno ancora almeno un anno di contratto e i non confermati saranno ovviamente da sistemare altrove. Partiamo dai calciatori in prestito, tra i quali quasi certamente verrà fatta valere l’opzione di riscatto per Santoro dal Perugia: tra gli altri, Guarino tornerà ad Empoli e pensiamo anche Riccio alla Juventus e Corrado alla Ternana. Tra i giocatori sotto contratto, il mister certamente vorrà mantenere i giovani, come Ponsi, Battistella, Bozhanaj, Di Stefano e Abiuso. Tra i ‘senatori’ potrebbe rimanere Pergreffi, che con l’avvento di Bisoli ha chiuso il torneo in crescendo; in difesa Zaro, Cotali e probabilmente Cauz; a centrocampo Gerli sarà imprescindibile, così come Palumbo (foto), e pure Magnino ha quelle doti di combattente che piacciono al mister porrettano. Potrebbero essere da valutare le posizioni di Gargiulo, reduce da una stagione sfortunata per l’infortunio al piede, di Duca e del giovane Mondele. In attacco Gliozzi, per il quale Bisoli nel dopo gara di domenica ha avuto parole di stima, rimarrà quasi certamente. I giocatori sui quali invece ci sono punti interrogativi potrebbero essere Strizzolo, Oukhadda e Tremolada, quest’ultimo utilizzato pochissimo dal mister, così come Manconi. Ovviamente tutte ipotesi che hanno l’obbligo del condizionale. Ne sapremo di più nelle prossime settimane, a bocce ferme.

Alessandro Bedoni