Contrade del Palio. Al Buon Riposo (sold out) vince solo la Quercia

QUERCETA

È iniziato il 51° Torneo delle Contrade del Palio ed il grande protagonista è già il numeroso pubblico, che ha preso d’assalto lo stadio Buon Riposo di Pozzi.

Leon d’Oro-Cervia 0-0. Partita combattuta, in cui i campioni in carica si sono trovati al cospetto di una arcigna Cervia. Nel primo tempo si registrano un paio di mischie, mentre l’occasione giusta capita a Landi del Leon d’Oro che spreca facendosi respingere il tiro sulla linea di porta. "Penso il pari sia giusto – commenta Giacomo Vannoni del Leon d’Oro –. Il nostro è un girone di ferro". "Abbiamo sofferto e forse siamo stati anche un po’ fortunati, ma non poteva essere diversamente con le assenze degli attaccanti Maggi e Tedeschi. I ragazzi hanno dato tutto" spiega Claudio Guidi della Cervia.

Ranocchio-Ponte 2-2. Ranocchio avanti 2-0, con il rigore di Rossi nel primo tempo ed un bellissimo tiro a giro dello stesso attaccante nella ripresa, ma Ponte mai domo e capace di rimontare. Accorcia Buafha ed impatta Salini. "Peccato aver sprecato il doppio vantaggio, ma il pari è giusto" riconosce Andrea Pellegrini del Ranocchio. "Abbiamo disputato una grandissima ripresa, sfiorando anche la vittoria" commenta Enrico Galleni del Ponte.

Quercia-Pozzo 2-1. Elia Galligani illude il Pozzo che si porta in vantaggio, ma poi cede alla lunga contro i vicecampioni in carica. Dopo lo 0-0 della prima frazione, Galligani sblocca su punizione. Poi lo stesso attaccante sfiora il 2-0, ma strozza la conclusione. È allora che esce la Quercia che impatta con Beraglia ed allunga con Meucci, su azione d’angolo. "Partita tosta contro un avversario motivato e ben messo in campo – argomenta Federico Benedetti della Quercia – . Dopo lo 0-1 abbiamo rivisto l’assetto ed i risultati sono arrivati. Successo dedicato a Andrea Meucci che esordiva come allenatore". "Perdere così fa male – commenta Avio Landi del Pozzo –, ma ho visto nei ragazzi lo spirito giusto. Ce la giocheremo con tutti".

Sergio Iacopetti