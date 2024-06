Il solito Velasco . Italia per il titolo, esame Giappone

Una finale inedita, perché in campo femminile il Giappone è una sorpresa e probabilmente l’Italia pensava di ritrovare il Brasile, unica squadra che ancora non ha battuto nell’era del Velasco bis. Ma fa lo stesso, oggi alle 15.30 italiane a Bangkok (diretta Dazn e streaming Vbtv) le azzurre proveranno a fare il bis in una kermesse che hanno vinto anche nel 2022, e c’erano molte delle ragazze che ieri hanno battuto la Polonia di Lavarini 3-0 (25-18, 25-17, 25-12). La stessa squadra che ci aveva negato il primo pass olimpico e bastonato nella gara del debutto del 2024 (ma non c’erano le big, in azzurro). Che l’Italia abbia ritrovato lo spirito andato perduto nel 2023 delle polemiche e anche recuperato alla causa giocatrici importanti, è fuori discussione. Che ci sia molto di Velasco nella gestione delle dinamiche di un gruppo che stava esplodendo prima del suo arrivo, anche. Che le giocatrici più forti, da Egonu e De Gennaro a Bosetti, siano tornate a fare sognare in azzurro, pure. Ieri la Egonu ne ha fatti 22, ma in generale tutta la squadra ha girato a mille: "Non parlo di perfezione, perché è un qualcosa di irraggiungibile. Abbiamo fatto una grande partita, solide a muro, ordinato e tattico, bene in battuta, difeso molto, con buona ricezione, e abbiamo dimostrato di essere le migliori del torneo in cambio palla", ha detto Velasco alla fine.

Azzurri ko. Alla week 3 di Nations League, l’Italvolley maschile si è arresa a Lubiana alla Slovenia per 3-0. I parziali: 25-19, 25-21, 25-19. Gli azzurri si sono già qualificati per Giochi e Final 8 di VNL e oggi tornano in campo alle 16,30 contro la Turchia.