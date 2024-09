Pro Patria, esame Padova: "Ora dobbiamo superarci"

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Allo stadio Carlo Speroni nel nel tardo pomeriggio di oggi arriva a far visita alla Pro Patria il Padova di Matteo Andreoletti, ex di turno. Calcio d’inizio alle 18.30 tra tigrotti, ancora alla ricerca del primo successo nel girone A del campionato di serie C, e i biancoscudati, finora super corazzata, con la direzione arbitrale di Cristiano Ursini della sezione di Pescara. Per la Pro Patria si apre un ciclo intenso dato che martedì, sempre tra le mura amiche, è in calendario il recupero della partita contro il Novara rimandata per lutto.

"Ripartiamo dal Padova,una squadra forte, arriva da sei vittorie consecutive, ha fatto tanti gol e ne ha subiti pochi", sottolinea il tecnico biancoblù Riccardo Colombo. "Non ha cambiato tantissimo rispetto all’anno scorso -aggiunge- il loro mister ha dato subito un’identità alla squadra, con il suo modo di giocare. Penso che in questo momento è la squadra che sta giocando meglio e che è più in forma".

"Sarà -conclude l’allenatore- una partita difficile, loro hanno tanti giocatori di qualità e una rosa profonda che consente di cambiare 4 o 5 giocatori a partita. Noi dobbiamo fare una partita al di sopra delle nostre capacità".