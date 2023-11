"Coppa del Mondo Femminile: Le Giganti Italiane al via!"

E’ l’ora delle giganti: oggi è in programma la Coppa del mondo femminile sulla pista statunitense di Killington (alle 16 e alle 19 le due manches su Raisport ed Eurosport). Per l’Italia saranno al via Roberta Melesi, Laura Pirovano, Marta Bassino, Asja Zenere, Elisa Platino, Sofia Goggia, Beatrice Sola e Federica Brignone. Marta Bassino (vincitrice nel 2019 e seconda nel 2022), ritrova fiducia: "Il fatto di avere saltato le gare di Cervinia alla luce di quanto è accaduto dal punto di vista meteorologico, mi ha evitato di accumulare stress". Federica Brignone (vincitrice nel 2018 e seconda nel 2019 dietro alla stessa Bassino): "La pista di Killington è tutta in pendenza e varia, perciò c’è da spingere parecchio. Le velocità sono alte, purtroppo abbiamo perso qualche giorno di allenamento".