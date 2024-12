Nel gp Rolex battuta solo da Smolders. Martinengo da sogno. Seconda a Ginevra

Strepitosa Giulia Martinengo Marquet nel Rolex GP di Ginevra, tappa dell’omonimo Grand Slam. Dopo il bel terzo posto di venerdì su Captain Morgan Weering Z nel Prix Radio Lac, ieri con il sèlle-francais di 9 anni Delta de L’Isle ha sfiorato la vittoria grazie a una prestazione superlativa che, dopo il percorso base senza errori, l’ha vista ripetere il netto nel secondo giro con un tempo velocissimo. Più veloce di lei è risultato tuttavia il fuoriclasse olandese Harrie Smolders sul 14enne holsteiner Monaco, che ha lasciato all’azzurra il posto d’onore (0/0-41.74 contro 0/0-43.75). Al 3° posto il belga Gilles Thomas su Ermitage Kalone. Questi tre binomi sono stati gli unici su 40 partenti a chiudere con doppio zero, e ciò indica lo spessore tecnico della competizione. Sfortunato l’altro asso azzurro, Lorenzo De Luca, che nel barrage ha subìto una inattesa eliminazione causa lo scarto sul penultimo salto del suo cavallo Denver de Talma, che l’ha disarcionato relegandolo al 10° posto. Positiva comunque la sua trasferta con due secondi posti nei giorni precedenti su Denver de Talma e Curcuma Il Palazzetto, in gare di 1,60 m concluse con doppio netto.

L’altra gara-clou di Ginevra, la spettacolare Ijrc Rolex Top Ten, riservata ai migliori 10 cavalieri del mondo - nessun italiano tra i concorrenti - venerdì in notturna è stata vinta dal "padrone di casa" Martin Fuchs su Leone Jei, precedebdi sul cronometro lo statunitense Kent Farrington (Toulayna) e il britannico Ben Maher (Point Break), unici due altri cavalieri senza errori. Curiosità: Fuchs non era fra i Top Ten, è stato "recuperato" per il ritiro dell’irlandese Swail, ma ha saputo dimostrare che ne valeva davvero la pena! Anche l’altro significativo risultato azzurro del fine settimana è una conferma: doppio zero a Riyadh (Arabia Saudita) di Emanuele Camilli (Chacco’s Girlstar), 4° nel GP vinto dal tedesco Will (Diashow). Gaudiano invece ha chiuso 12° (Chacco’s Love Ps).