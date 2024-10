Coppa del Mondo. Zurloni, podio storico. Secondo nella Speed

Per l’Italia dell’arrampicata speed arriva un altro traguardo storico. E come spesso è accaduto negli ultimi quattordici mesi la firma è del lombardo Matteo Zurloni. Il 22enne di Segrate ha chiuso la stagione dei grandi eventi con una prestigiosa medaglia d’argento ottenuta nella classifica generale di Coppa del Mondo. Nell’ultima tappa dell’importante circuito mondiale, andata in scena a Seoul, Zurloni ha chiuso con un agrodolce quarto posto maturato dopo due cadute consecutive tra semifinale e finale per il terzo posto. Ma l’importante piazzamento ha permesso all’azzurro di terminare secondo nella graduatoria complessiva con 2805 punti, dietro solo al fenomeno americano Samuel Watson (terzo il cinese Xinshang Wang).

Zurloni è il primo italiano di sempre a spingersi così in alto sul podio nella Coppa del Mondo speed: prima di lui ci era riuscito solamente il trentino Ludovico Fossali - che ha chiuso al quarto posto generale quest’anno - bronzo nel 2017. Con questo ennesimo grande risultato Zurloni conclude un 2024 che lo ha consacrato come attuale numero 1 d’Italia della scalata veloce nonché come uno dei migliori arrampicatori del mondo.

Dopo lo storico oro mondiale arrivato nel 2023, in questa stagione oltre alla medaglia conquistata venerdì in Corea Matteo ha vinto l’argento agli Europei in Svizzera, ha sfiorato per due millesimi la semifinale olimpica alla prima partecipazione e sempre ai Giochi di Parigi ha stabilito il nuovo record europeo (4“94). A soli 22 anni il futuro sembra quindi essere tutto dalla sua parte. Nel 2025 l’arrampicatore milanese avrà un chiaro obiettivo principale, vale a dire provare a difendere il titolo mondiale che verrà assegnato proprio a Seoul. Oltre a questo non è da escludere che Zurloni lavorerà per migliorare ulteriormente i propri record di velocità, cercando di avvicinarsi al clamoroso 4“75 stabilito da Watson alle ultime Olimpiadi.