Coppa Europa amara. Due ritiri per Guerinoni. Ora il riscatto a Mayrhofe

È stata una due giorni di ombre per Alessia Guerinoni (nella foto) nel debutto stagionale in Coppa Europa. La ventiduenne bergamasca, tesserata per le Fiamme Gialle, è uscita in entrambi i giganti sulla pista svizzera di Zinal. Due ritiri difficili, perché giunti in due giornate che le avrebbero potuto regalare soddisfazioni, soprattutto la gara di ieri, in cui Alessia aveva concluso la prima manche con il nono tempo. Una posizione mantenuta nel primo tratto della seconda manche. Poi l’uscita di pista che le ha compromesso la prestazione, nella gara vinta dalla svizzera Delphine Darbellay. L’occasione del riscatto sul circuito continentale per la bergamasca arriverà fra le porte larghe sabato 7 dicembre a Mayrhofe. Silvio De Sanctis