Coppa Europa femminile. Rossetti, altro successo. È prima in Valle Aurina

Seconda vittoria in carriera per Marta Rossetti sul circuito di slalom Coppa Europa. Quattro anni dopo il successo sulla pista austriaca di Zell am See, la 25enne bresciana di Puegnago sul Garda si è ripetuta nella località altoatesina di Valle Aurina, dove ha preceduto con il tempo di 1’29“40 la francese Marion Chevrier, staccata di 62 centesimi, e Charlotte Lingg del Liechtenstein di 65 centesimi. Oggi si replica con un’altra gara fra i pali stretti. Silvio De Sanctis