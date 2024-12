Coppa Faggi: Tobbiana vince 2-0, Fantoni si dimette, Santini nuovo allenatore

Da un lato la Coppa Faggi, che è tornata a reclamare attenzione con la seconda giornata del torneo. Dall’altra un cambio in panchina, con il nome del nuovo allenatore che dovrebbe essere ufficializzato a breve.

Appuntamento doppio con la Terza Categoria, questa settimana: in attesa di scendere in campo per il turno di campionato del weekend, diverse formazioni sono tornate a giocare in anticipo per la coppa. Il match di cartello del mercoledì sera era indubbiamente Tobbiana – Las Vegas, andato in scena all’Aiazzi: si sfidavano la seconda e la terza forza del campionato, due squadre che promettono di darsi ulteriore battaglia nel corso della stagione. E a prevalere sono stati i vaianesi di mister Shehaj, capaci di imporsi per 2-0 grazie agli acuti di Dondini e Torri.

E non è tutto: a poche ore di distanza dal match, Alessandro Fantoni ha rassegnato le dimissioni da tecnico del Tobbiana. Una decisione che era nell’aria, ma non è legata ai risultati: Fantoni aveva dato la propria disponibilità ad allenare la prima squadra ad interim, prendendone il timone su richiesta della dirigenza, ma nelle vesti di "traghettatore" anche in virtù dei propri impegni personali. Lascia una formazione che occupa la seconda posizione della classifica del campionato e che ha subito due sole sconfitte in questo primo scorcio stagionale: per Simone Santini, che stando a quanto si apprende dovrebbe essere il suo successore, il capitale tecnico ed umano su cui lavorare non dovrebbe insomma mancare.

Saluta la coppa la CDP Vaianese, che adesso potrà concentrarsi esclusivamente sul campionato: i vaianesi hanno pareggiato 0-0 a Poggio a Caiano con il BGV Soccer, ma il pari non è bastato alla luce della precedente sconfitta con l’Eureka (alla quale basta adesso un pareggio per passare il turno). Allo stesso modo, l’1-1 maturato a Quarrata contro La Libertà Viaccia elimina il Prato Sport. Ma grazie al gol di Rovai, il gruppo di coach Sensi può continuare a sperare: sarà però necessario battere il Carmignano per mettere la freccia, nell’ultima giornata.