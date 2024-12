Coppa Italia femminile. Esordio vincente del gruppo di Salterio

Asd Spezia Women

3

Baiardo Genova

0

Asd Spezia Women: Sensi, Barraza (86’ Lombardo), Lehmann, Fuggle (86’ Scattina), Duce, Dehima, Manea, Lovecchio, Buono, Codecà (85’ Del Freo ), Parodi (79’ Vacchino). A disp. Costantini, Pozzi, Passalacqua, Monetini, Sansevieri, Danci. All. Salterio

Baiardo Genova: Pescarolo, Dellacha, Cozzani, Spotorno, Pitterà (75’ Bruzzone), Crivelli, Zecchino, Casciani (68’ Zella), Calcagno (54’ Migneco), Traverso, Eletto (62’ Lopez). A disp. Denevi, Pigati, Di Somma, Tassi, Lopez, Formento. All Vassallo

Arbitro: Mattia Mirri di Savona.

Assistenti; Cesare Sandri e Lorenzo Morlacchi della Spezia

Reti: 22’ Lovecchio, 33’, 57’ Codecà

Castelnuovo Magra Va in scena il primo atto del Girone 16 di Coppa Italia Femminile e nel triangolare con Baiardo e Pietrasanta le aquilotte partono senza fare sconti e dimostrano che il torneo è un loro obiettivo. Vincono con una prestazione fatta di corsa e qualità e fanno un bel regalo a Salterio nel giorno del suo compleanno. Il 3-0 di fatto apre la strada ai quarti di finale, anche se ci sarà da giocare ancora la partita con il Pietrasanta il 22 Dicembre. Domenica prossima, invece, a Genova il Baiardo tenterà di rimandare la festa delle bianconere, cercando punti contro le toscane. Sfida sempre in mano alle spezzine che ancora una volta non subiscono gol, creando tante occasioni. Solita prestazione della Lovecchio che sblocca la partita al 22’, poi la doppietta della bomber Codecà chiude definitivamente i giochi.

Ilaria Gallione