Tadej Pogacar trionfa alla Freccia Vallone: seconda vittoria in carriera

CICLISMOUn’altra impresa per Tadej Pogacar. Lo sloveno conquista la Freccia Vallone per la seconda volta in carriera a distanza di due anni dal successo del 2023. Il tutto grazie a un attacco secco da lontano preparato grazie ad un forcing perfetto della UAE Emirates XRG, un’accelerazione che ha stroncato la resistenza degli avversari, primo fra tutti Remco Evenepoel.

Pogacar ha firmato la sesta vittoria personale della stagione - la numero 94 della sua carriera - precedendo di 10” Vauquelin, francese della Arkéa - B&B Hotels, ancora secondo a distanza di un anno, e di 12” il britannico Pidcock che ha portato la Q36.5 sul terzo gradino del podio."E’ una gran bella sensazione vincere ancora qui - ha spiegato lo sloveno -, su questo finale duro. Aver chiuso con una vittoria significa molto, sono pronto per la Liegi di domenica".

Grande delusione da parte di due dei favoriti, Thibau Nys (Lidl-Trek) e Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), che hanno terminato questa edizione della Freccia Vallone rispettivamente in ottava e nona posizione. Un segnale non positivo in ottica Liegi. Un solo italiano tra i primi venti: Davide Formolo (Movistar) in sedicesima posizione, poi per trovare Christian Scaroni (XDS-Astana) bisogna scendere al 23esimo posto, mentre Simone Velasco (XDS-Astana) è arrivato 28simo.

Nel femminile terzo posto per Elisa Longo Borghini, dietro Puck Pieterse e Demi Volleringal quinto podio in carriera in questa corsa.Marco Frigo ha firmato l’impresa nella terza tappa del Tour of the Alps e sul traguardo di San Candido ha conquistato la sua prima vittoria tra i professionisti. Michael Storer ha conservato la maglia di leader della classifica generale.