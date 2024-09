Coppa Italia, Luco sorride. Si decide con il Dicomano

Per la Coppa Italia ieri si è giocato Luco-San Piero a Sieve, seconda partita del triangolare del 1° turno. Come era nelle previsioni, il Luco di Stefano Ranucci che ha ancora una partita da giocare, è riuscito a prevalere sul San Piero a Sieve per 3-0, grazie ai gol di Giannini segnato al 24’ e con una doppietta di Guidotti siglata al 64’ e al 90’ su calcio di rigore.

Il San Piero di Signorini che in vista della trasferta aretina di Alberoro, è sceso in campo con una formazione rimaneggiata, privo dei fratelli Cassai e dell’attaccante Algerino e del portiere Sequi. Per gli effetti di questo risultato, la nuova classifica di questo triangolare è la seguente: Dicomano e Luco punti 3, San Piero a Sieve punti 0. La prossima gara che determinerà la qualificazione sarà Dicomano-Luco in programma mercoledì 2 ottobre. In caso di parità per decidere la qualificazione varrà il quoziente reti che al momento vede in testa il Luco con 3 gol all’attivo con il Dicomano con 2.

Le formazioni. Luco: Rizzo, Ciuffi, Satta, Maritato (70’ Ballerini), Buzzigoli, Farina, Rossi (70’Trotta), Puggelli (46’Turini), Cavicchi (51’ Guidotti), Giani (51’ Urzetta), Giannini. A disp.: Pampaloni, Masi, Parri, Pelagatti. All.: Ranucci. San Piero a Sieve: Rita, Azzini, Zanieri, Fedele, Bencini (46’ Frilli), Impemba, Conticelli, Galeotti, Santilli (66’ Ugolini), Baroncelli (59’ Arcuri), Jori (76’ Xhafa). A disp.: Biagioli, Ceretelli. All.: Signorini.

Il giudice intanto, ha dato al Luco partita vinta contro il Montagnano dopo che gli ospiti avevano vinto 4-1, ma schierando un giocatore non tesserato nei tempi consentiti.

G. Puleri