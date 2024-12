Coppa italia. Silvestri terza a Santa Caterina Valfurva

Oltre duecento iscritti stanno dando vita sull’anello da 2,5 km di Santa Caterina Valfurva (Sondrio) al Trofeo Canclini 2024 valevole come seconda tappa della Coppa Italia Rode. Dopo le sprint di venerdì che hanno premiato Schwingshackl e Cassol, è toccato alla 10 km in tecnica libera per gli atleti in rappresentanza di 19 nazioni complessive. In campo maschile il successo è andato al cuneese delle Fiamme Oro Martino Carollo. Il miglior lombardo di giornata è stato il bresciano di Vezza d’Oglio Fabrizio Poli, quarto, mentre il livignasco Teo Galli è finito 11simo e il lecchese Aksel Artusi 13simo. Fra le donne la laziale Maria Gismondi ha fatto il vuoto dietro a sé. Terza la livignasca Veronica Silvestri. Nella top-10 anche le bergamasche Lucia Isonni (7a) e Martina Bellini (9a). Nella classifica juniores padroni di casa protagonisti con la doppietta Federico Pozzi-Daniel Pedranzini. Terzo posto di Gemma Nani fra le donne. S.D.S.