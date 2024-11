Coppa Viareggio-Massese si gioca al “Buon Riposo“. Vietato l’ingresso ai tifosi residenti a Massa Carrara

E’ arrivata l’ufficialità. La questura di Lucca ha sancito che la gara Viareggio-Massese di Coppa Italia di mercoledì 13 novembre si disputerà allo stadio di Buon Riposo di Seravezza alle ore 15 notificando alla società apuana il divieto della vendita dei biglietti d’ingresso ai residenti nella provincia di Massa Carrara. I tifosi della Massese non potranno, dunque, assistere a questo ottavo di finale in gara unica.

La Coppa, comunque, non è la priorità al momento per Massimiliano Pisciotta ed i suoi ragazzi che hanno una delicata sfida di campionato da preparare contro la Fratres Perignano. A tenere banco sono le condizioni dei due infortunati, in particolare quelle dello sfortunato capitano della Massese Andrea Vignali che sembra aver avuto una “ricaduta“ sul problema al tallone. Un problema che dovrebbe richiedere del tempo per risolversi. Meno preoccupante è la situazione di Tiziano Andrei che, comunque, difficilmente potrà essere recuperato per i prossimi impegni ma ormai in via di guarigione. Finché il centrale massese non tornerà a disposizione il tecnico siciliano proseguirà con la difesa a quattro.

Gianluca Bondielli