Coppe delle Nazioni, in campo domenica alle 11. Varsavia, ultimo atto Eef Series. Camilli e gli azzurri per il tris

Va in scena a Varsavia l’atto finale della Eef Series 2024, circuito di Coppe delle Nazioni che l’Italia ha già vinto due volte in 4 edizioni (2021 e 2022). Anche quest’anno la squadra schierata dal ct Marco Porro ha tutte le carte in regola e in campo domenica (ore 11.00) nella prova a squadre ci sono Piergiorgio Bucci (nella foto Fise) con Hantano (secondo cavallo Cochello), binomio reduce dal bel piazzamento nel barrage del GP del Longines Global Champions Tour domenica a Roma. Indi Camilli, unico azzurro alle Olimpiadi per l’occasione in sella a Chacco’s Girlstar e Chacareno PS, la Martinengo (Captain Morgan Weering Z e Scuderia 1918 Calle Deluxe), infine Zorzi (Cortez, Highlight W e Stakalite). Convocata la under 25 Palmucci (Casargos C). Intanto alle Paralimpiadi in campo oggi gli azzurri del paradressage per le medaglie a squadre. Il c.t. Benedetti ha schierato Sara Morganti-Mariebelle, medaglia bronzo nella prova "tecnica" e Carola Semperboni-Paul, 7ª classificata nella stessa gara (entrambe Grado 1). Indi Francesca Salvadé-Escari che hanno sfiorato il podio chiudendo al 4° posto (Grado III). Benedetti ha lasciato in panchina la giovane e promettente Federica Sileoni, 10ª nella gara tecnica (Grado V) con Leonardo. Domani, tre binomi in gara nel Freestyle con musica per le medaglie artistiche.

Paolo Manili