Correggio frena, la Libertas non ne approfitta

Continua il braccio di ferro fra Novellara e Virtus Mandrio, entrambe corsare. Nel girone D di Seconda la capolista vince a fatica (3-2) sul terreno del San Faustino grazie al penalty di Bocedi e al double di Carvisiglia che decide il match allo scadere. Più netto il blitz della Virtus Mandrio che cala il tris sul sintetico del Santos 1948, sempre penultimo: sblocca Melis con un tiro da fuori deviato, quindi autorete cittadina su cross di Melis e nella ripresa il subentrato Zuppiroli salta il portiere in uscita e insacca. Nonostante la miglior prova stagionale, la Saxum United scivola (1-2) in casa con la Virtus Calerno che sprinta con l’azione di Boni, pescato da un lancio lungo. Dopo una traversa di Gangemi, lo stesso centravanti firma il pari in mischia, ma da corner spunta l’inzuccata vincente del difensore Di Fiore; nemmeno l’innesto negli ultimi minuti del neoacquisto e figlio d’arte Diego Abbruscato (2005) frutta ai cittadini il punto.

Con una remuntada negli ultimi 10’ il Celtic Cavriago si aggiudica (3-2) la finale provinciale di Coppa Emilia contro lo United Albinea, passato a fine primo tempo col penalty di Ferranti. Nella ripresa lo specialista Bonacini uccella da metà campo il troppo avanzato guardiano cavriaghese per il bis, ma la rete in mischia di Pecchini, l’autorete sugli sviluppi di un corner del centrale Autiero e l’acuto di Di Michele fanno esultare i biancoverdi. Entrambe avevano già il pass per la fase regionale.

Rallenta la regina Virtus Correggio bloccata sull’1-1 dal Campogalliano; non basta l’acuto di Guidetti. Non ne approfitta la Virtus Libertas che fa 0-0 sul sintetico della Madonnina. Larga e troppo severa affermazione della Rubierese che cala il pokerissimo sul Guastalla, vendicando così il poker dell’andata. Rossoblù pericolosi, ma il guardiano Maestroni e un palo rispondono presente; apre l’ispirato Vanacore con un lob di testa su corta respinta del numero uno ospite, quindi Glenis Koni raddoppia di cabeza da corner. A inizio ripresa lo stesso Vanacore sigla la sua tripletta con un diagonale e uno shoot di controbalzo che strappa applausi, infine il neo-entrato Remigini finalizza una ripartenza.

Straripante anche la FalkGalileo che si aggiudica (4-2) la stracittadina col Daino Santa Croce impallinato dalla spizzata in apertura di Abbatiello (2005) destinata al sette opposto. In avvio di ripresa incornata di Attolini che poi si guadagna e realizza un rigore prima della doppietta del baby 2005. Nel finale in buca per gli ospiti Rota e Iotti dagli undici metri. Pioggia protagonista in Terza che blocca le big di testa: Pratina e campo di Ramiseto impraticabili per Sporting Cavriago e Cavriago che si gustano così il big-match Sporting Tre Croci-Rivalta. Gli ospiti falliscono l’appuntamento col 6° hurrà di fila, ma strappano il 2-2 grazie allo shoot di Scialò e al diagonale di Gherardini. Serio infortunio al guardiano ospite Guadagnucci colpito da una gomitata al volto con intervento dell’ambulanza. Giusto pari fra Cadelbosco e Vetto in una gara spigolosa negli ultimi minuti; enzani vicini al gol con la deviazione area del puntero Prampolini.