CORSA IN MONTAGNA. Saapunki e Rota ascesa da record

Vittorie di Susanna Saapunki e Luciano Rota nella terza edizione dell’Angolo Verticale di Angolo Terme (Bs), in Val Camonica. La finlandese ha domato l’ascesa che arriva al Colle Vareno dopo 3 km di salita con il tempo di 42’49“, nuovo record dell’evento, precedendo la padrona di casa Valentina Belotti, terzo posto per Beatrice Meloni. Nella maschile Rota ha battuto a sua volta il limite manifestazione, mettendo in riga Alex Rigo (US Malonno) e Sergio Bonaldi (Marathon Imperia).Silvio De Sanctis