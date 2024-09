Corsa, sabato il tradizionale appuntamento. Agonismo e solidarietà. Scatta la 28ª Corrifano

Una formula collaudata che lascia spazio a runner competitivi, amatori e bambini e che darà ampià risalto alla beneficenza e alla solidarietà. Sabato 21 settembre torna la Corrifano, corsa podistica del Centro sportivo italiano, giunta alla 28ª edizione, che si snoderà per i classici 8,4 chilometri sulle colline di Gimarra, dolci sì dal punto di vista paesaggistico, ma faticose dal punto di visto sportivo, elemento che rende ancora più suggestiva la gara che, come ogni anno, chiude il calendario degli eventi sportivi del Csi.

Prime partenze alle 16, con le gare Under 18 (gratuite) con 8 categorie in base all’età, partenze scaglionate fino alle 16.30 e percorsi di 200, 500 e 1.800 metri. Terminate le corse baby e premiati tutti i partecipanti, alle 17 scatterà la competizione vera e propria (valevole per il campionato regionale Csi) per cui ci si può iscrivere sul posto dalle 15 o tramite il sito https://www.icron.it//newgo/index.html#/evento/20243724. Dieci, in questo caso, le categorie (A uomini 18-29 anni; B uomini 30-39 anni; C uomini 40-49 anni; D uomini 50-59 anni; E uomini 60 anni-oltre; F donne 18-29 anni; G donne 30-39 anni; H donne 40-49 anni; I donne 50-59 anni; L donne 60 anni-oltre) con premi per i primi tre classificati di ciascuna. Simbolica l’iscrizione, 5 euro, che sarà devoluta in beneficenza.

Contestualmente, scatterà l’8ª edizione della camminata non competitiva in memoria di Andrea "Borgo" Borgogelli e, al fianco del gazebo del Csi, sarà presente quello di Avis, che anche quest’anno mette in palio due trofei, anch’essi alla memoria di "Borgo", per i primi classificati (un uomo e una donna) donatori. Nel 2023 ci furono oltre 300 partecipanti, numeri che gli organizzatori contano di ripetere. Partner della Corrifano 2024, oltre ad Avis Fano, sono BCC Fano, Running Center Lucrezia, Autoscuola Paoloni, Rist. La Perla, Farmacia Pierini, Conad Centro San Lazzaro. Per info: 338 7525391, www.csifano.it e Facebook Corrifano.

b. t.