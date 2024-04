Così è ancora più bello ma non è mica finita qui

Con le unghie finite dopo averle divorate. E con la voce finita dopo averla usata per imprecare. Quando Bellusci ribalta verso centro area la parabola di Caligara e Botteghin, solo lui, sempre lui, meravigliosamente lui, Eric Botteghin la mette facile facile in fondo al sacco, un brivido inchioda la schiena di tutti. Perché sì, è bellissimo, è fantastico. Ma no, non è finita qui. Quel tocco sotto misura è solo il salvavita di una squadra che ha rischiato il tracollo definitivo, non ha afferrato due salvagenti e ora, invece, ha ancora pagine bianche da scrivere quando (parliamoci chiaramente) non lo avrebbe neanche troppo meritato. E allora, dato che il calcio è un gioco e i giochi non hanno niente di prestabilito scientificamente, metta la penna in mano al suo Profeta. Viene da San Paolo, come un altro di tanti anni fa.