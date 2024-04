Crippa, l’uomo dei record domina nei 10 km: è il settimo primato italiano che porta a casa

Roma, 27 aprile 2024 – Settimo record italiano per Yeman Crippa che da oggi aggiunge alla sua collezione di primati anche quello dei 10 km su strada. A Herzogenaurach, in Germania, l’azzurro ha tagliato il traguardo a 27:08 sfiorando per un soffio anche il primato europeo, attualmente detenuto da Jimmy Gressier, per un solo secondo mancato. Intanto però porta a casa una nuova vittoria demolendo il precedente primato italiano che apparteneva a Pietro Riva e Yohanes Chiappinelli dal 2022 (27:50), firmando un progresso di 42 secondi sul precedente limite e di 55 secondi sul primato personale che aveva realizzato a Bolzano l’ultimo giorno dello scorso anno. Da stamattina, dunque, il trentino delle Fiamme Oro detiene contemporaneamente i record italiani dei 3000, 5000, 10.000, 5 km, 10 km, mezza maratona e maratona. Un bel curriculum per chi si presenterà agli Europei di Roma il 9 giugno con ambizioni nella mezza (e il 12 giugno potrebbe decidere di andare alla ricerca della conferma nei 10.000 dopo il titolo del 2022) e che in febbraio ha ottenuto un 2h06:06 in maratona che lo proietta con ottimismo verso le Olimpiadi di Parigi.