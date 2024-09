Cristina colpisce al cuore. È la campionessa d’Italia

Campionessa italiana di… tutto. Maria Cristina Giorgetti, atleta della Sagitta Arcieri Pesaro, ha vinto i Campionati nazionali di tiro con l’arco di campagna della Fitarco nella categoria longbow femminile (arco e frecce di legno), un successo che fa il paio con quello ottenuto lo scorso anno nei campionati 3D (tiro in zone boschive su sagome raffiguranti animali), sempre con il longbow, e che la rende la detentrice di entrambi i titoli tricolori individuali. "Sono arrivata molto motivata, perché era un obiettivo che volevo raggiungere, visto che non ero ancora riuscita a vincere un campionato Hunter&Field (il nome della specialità, ndr)", spiega Giorgetti, toscana, ma tesserata da diverse stagioni con la società presieduta da Elena Forte. Per lei si tratta del secondo podio, dopo il terzo posto del 2022.

La competizione si è svolta tra venerdì 30 agosto e domenica 1 settembre a Schilpario (Bg), con le Dolomiti a fare da sfondo alla contesa e la pioggia comparsa a più riprese, bagnando anche le finali, per il longbow posticipate all’ultimo giorno di gara. Fattore, questo, che però non ha infastidito Giorgetti, anzi: "La pioggia non ha influito troppo sulle nostre gare, ci ha solo costretto a rimandare gli scontri per le medaglie di un giorno – dice –. Così, l’adrenalina si è abbassata".

In qualifica, gli atleti hanno scoccato un totale di 72 frecce su 24 bersagli (tre per ciascuno) simili a quelli che si vedono alle Olimpiadi, ma con cerchi concentrici di colore nero e giallo, punteggi da 1 (minimo) a 6, dimensioni variabili e disseminati su percorsi ricchi di pendenze a rendere più complesso il tiro. Giorgetti si è portata davanti già nella prima fase, chiudendo prima la qualifica (ne passavano solo quattro alla fase finale) con l’ottimo punteggio di 271. Poi è stato il turno delle semifinali, in cui ha battuto 33-27 Laura Canale degli Arcieri Lodigiani, e della finale, dove ha battuto Cecilia Santacroce (Ypsilon Arco Club), campionessa del mondo World Archery in carica nella specialità 3D, 36-30. Un nuovo successo e un buon auspicio, in vista dei campionati italiani 3D di fine settembre, dove Giorgetti dovrà difendere il titolo nazionale.

