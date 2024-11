Csio di San Gallo escluso dalla Fei League of Nations. Super Martinengo Marquet. Due secondi posti a Stoccarda La quinta tappa della Fei World Cup-Europa Ovest a Stoccarda vede Giulia Martinengo Marquet primeggiare con due secondi posti. La Svizzera esclusa dal circuito League of Nations, San Gallo non fa più parte delle tappe.