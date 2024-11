Volley Serie A2. Fgl-Zuma a Montichiari: "Partita difficile»

La Fgl-Zuma Castelfranco si prepara a una nuova difficile trasferta valevole come settima giornata del girone di andata. Domani alle 17, Zuccarelli e compagne scenderanno in campo a Montichiari sul campo della Valsabbina Millenium Brescia.

Le leonesse arrivano da una rotonda affermazione contro Casalmaggiore, (anticipo infrasettimanale valevole per la nona giornata di regular season) e al momento occupano la seconda posizione – insieme a Omag San Giovanni.

Le padrone di casa vantano 5 vittorie, 2 sconfitte e un tesoretto di 15 punti. Al contrario le toscane, a quota 4, sono reduci dalla sconfitta casalinga per mano della Clai Imola e tenteranno di riscattarsi. "Sarà una partita difficile, giocheremo contro una delle formazioni più forti del nostro girone e dell’intero campionato di A2. Dovremo essere felici di disputare questo match, nella consapevolezza che si tratta di una di quelle gare per cui tutti vorrebbero scendere in campo la domenica" - commenta il tecnico Marco Bracci (nella foto). "Naturalmente il risultato della scorsa giornata di campionato non è piaciuto a nessuno, anche per il modo in cui si è determinato visto che per due set non abbiamo praticamente giocato. Abbiamo la necessità di crescere ancora e migliorarci nel gioco, soprattutto nei momenti determinanti. Alla fine del set gli eventuali errori costano di più, questa è la legge del nostro sport".