Curling, Italia-Scozia è la finale per il bronzo nei mondiali maschili

AiI Mondiali maschili di curling in corso a Schaffhausen, in Svizzera, dopo la fase a gironi l’Italia ha giocato il “qualification game” contro la Germania vincendo per 8-3, poi ha perso contro la Svezia e ora si gioca l’ultima possibilità di andare a medaglia con la squadra composta da Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella con il dt Claudio Pescia e l’allenatore Ryan Fry. Stamattina la partita con in palio il bronzo. L’Italia affronterà la Scozia per eguagliare il proprio miglior risultato di sempre.