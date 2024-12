Cus Ferrara rinvia la partita contro Noceto al 2 febbraio per recupero

Rimarrà alla finestra il Cus per questa quinta di andata della C di rugby: i ferraresi hanno difatti deciso, di comune accordo con Noceto, di rinviare la gara programmata in terra ducale al 2 febbraio, all’interno della sosta per il Sei Nazioni. Una settimana in più di recupero, quindi, per i ragazzi di Cavicchi e Michelotto usciti a testa alta, ma con diversi acciaccati, dagli ottanta infuocati minuti con Valorugby.

Il resto della giornata prevede il big match con i reggiani ospiti di Parma per la sfida che vale la vetta in solitaria, il derby romagnolo tra Imola e Romagna e la sfida di fondo classifica con Formigine alla ricerca del primo colpo con Faenza. Ad oggi la classifica vede un trio al comando a 15 punti: Parma, Valorugby Reggio e Noceto (quest’ultimo con una gara in più) davanti a tutti, tallonati da Ferrara e Carpi anch’esse avvantaggiate di un impegno. Domenica prossima l’ultima prima della sosta natalizia.