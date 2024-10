Dagli spogliatoi. "La concretezza ci regala questi risultati»

La Carrarese ha finalmente raccolto per quanto prodotto e non può che esserne soddisfatto Antonio Calabro (nella foto).

Mister, aveva chiesto più concretezza sotto rete. la squadra l’ha accontentata?

"Quando si unisce la concretezza alla prestazione i risultati sono questi. Noi non possiamo permetterci di non dare il massimo sotto ogni aspetto se vogliamo vincere le partite. Abbiamo fatto tre punti importantissimi ma torniamo subito al lavoro perché martedì ci attende una gara difficilissima a Bari. Sono contento ma rimango concentrato, testa bassa e pedalare".

Settimana scorsa aveva detto che Cherubini aveva imparato da qualche "mazzata". E’ successa la stessa cosa a Cerri?

"Chiedetelo a lui. E’ la prima volta che mi capita di allenare giocatori dell’età delle mie figlie e li tratto come loro. Pretendo tanto e quando vedo delle qualità voglio che le tirino fuori. A volte basta una carezza, altre volte serve altro. Cerri ha iniziato a fine allenamento a fare del lavoro supplementare. Deve crescere ancora perché dura sempre poco. E’ una stagione in cui con la società puntiamo molto sui giovani: dobbiamo dargli fiducia e farli lavorare in un certo modo".

Cicconi è al secondo assist in due gare. E’ in crescita esponenziale?

"Cicconi non credeva che lo avrei messo in panchina a Frosinone se non avesse perso due chili. Ringrazio la società che mi da la possibilità di avere a disposizione un nutrizionista per seguire i ragazzi in maniera costante. Quando credo molto in un giocatore gli sto dietro. Bisogna fare i complimenti a Cicconi ma anche a tutti gli altri compagni compresi quelli in panchina e in tribuna perché mi seguono tutti".

Tra i titolari si è rivisto dopo tempo Palmieri. Contento di lui?

"Riccardo ha fatto una buonissima partita. Anche lui deve capire che ci sono degli aspetti che può migliorare. Il primo quarto d’ora è stato un po’ lezioso. Credo molto in tutti e pretendo da tutti. Se mollo la presa con qualcuno non è un buon segno".

Gianluca Bondielli