Dagli spogliatoi. "La squadra è stata punita da singoli episodi»

Gli episodi questa domenica non sono stati favorevoli alla Carrarese. Antonio Calabro (nella foto) in sala stampa si è concentrato su quelle che sono state le svolte negative del match. "I momenti clou sono stati essenzialmente due – ha spiegato il mister pugliese -. Il primo relativo al secondo gol che è arrivato a distanza troppo ravvicinata dal primo e ci ha complicato non poco le cose con un ’uno-due’ non facile da metabolizzare. Nonostante tutto abbiamo reagito bene perché siamo stati bravi a rimetterci in carreggiata con il rigore realizzato da Schiavi che ci ha consentito di restare dentro la partita. Nella ripresa si è materializzato il secondo e nuovo episodio ’svolta’ in negativo ossia il rigore realizzato da Verde che ha virtualmente chiuso i giochi rendendo vani anche i cambi fatti che hanno cercato di offrire un’altra soluzione tattica rappresentata dal pivot in attacco. I binari del match si sono così incanalati in senso favorevole alla Salernitana che ha approfittato del nostro atteggiamento necessariamente sbilanciato. on molti uomini sopra la linea della palla abbiamo dovuto lasciare spazi per ripartire a giocatori di grande qualità come quelli di cui dispongono". Calabro nonostante il risultato ha rivendicato l’identità non tradita dalla sua squadra.

"Siamo venuti a Salerno per giocare la nostra gara sempre con una certa identità e con uno spartito che stiamo portando avanti da svariati mesi. Abbiamo cercato di proporre il nostro gioco portando una certa pressione per non consentire alla Salernitana di sprigionare la propria qualità individuale, piuttosto evidente. Gli episodi, poi, come sempre incidono. Noi dopo tre minuti abbiamo sfiorato un vantaggio che avrebbe potuto indirizzare in altro modo la partita magari appesantendo anche mentalmente la testa dei calciatori avversari e, invece, siamo stati puniti alla prima vera occasione. Il risultato in sé e per sé nelle sue dimensioni non ha particolare rilievo anche se con più lucidità ed equilibrio avremmo potuto tenere la partita aperta per più tempo".