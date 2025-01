Dakar 2025, ecco i vincitori: Sanders trionfa nelle moto. Al Rajhi firma la prima volta di un saudita

Shubaytah (Arabia Saudita), 17 gennaio 2025 – Per entrambi è una prima volta: Daniel Sanders e Yazeed Al Rajhi sono i vincitori della Dakar, il rally fra le sabbie dell’Arabia più duro di sempre. Il quarantenne australiano centra l’allora che gli mancava dalla bacheca, ma il successo di Rajhi vale ancora di più: è il primo di un saudita.

Grande prova di continuità quella di Sanders in sella a una Ktm Red Bull. Cinque vittorie di stage ottenute su dodici totali, ma soprattutto una permanenza costante in testa alla classifica generale. Così si è imposto nella categoria moto, piazzandosi al sesto posto nell'ultima tappa del raid, vinta dal sudafricano Michael Docherty, anche lui su Ktm, con il tempo di 54'11’’ davanti al francese Adrian Van Beveren e all'austriaco Tobias Ebster. Nella classifica generale finale Sanders ha preceduto di 8'5’’ lo spagnolo Tosha Schareina (Honda Monster), terzo il francese Adrien Van Beveren (Honda) a 14'16’’.

Festeggia invece tutta l’Arabia Saudita con il pilota saudita Yazeed Al Rajhi, protagonista al volante di una Toyota non ufficiale, dando vita a uno spettacolare derby con l’altra auto della casa giapponese, guidata da Lategan. Oggi l'ultima frazione è andata al brasiliano Lucas Moraes. È la prima volta che un pilota del paese ospitante si impone nella classifica finale del 'raid' che dal 2020 si svolge in Arabia Saudita. Al secondo posto in graduatoria si è piazzato il sudafricano Henk Lategan (Toyota) a 3'5’’, terzo lo svedese Mattias Ekstrom (Ford) a 20'21’’.