Dakar. Bellina dodicesimo nella gara dei camion

La 47esima edizione della Dakar ha messo subito alla prova i suoi partecipanti con la speciale di 48 ore, per un totale di 967 km, disputata intorno a Bischa, in Arabia Saudita. Nella classifica riservata alle moto, Tiziano Internò (Honda CRF 450 Rally) occupa attualmente la 62esima posizione, staccato di quasi 4 ore dal leader australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing). Poco più indietro Ottavio Missoni, in 77esima posizione con il team Kove 450 Rally EX, che ha già incassato oltre 5 ore di ritardo. Bene fra i camion Claudio Bellina. Il bergamasco dell’Iveco Powerstar MM Technology, che ha in equipaggio il centauro Danilo Petrucci, è 12esimo a poco più di 4 ore dal ceco Martin Macik che comanda la graduatoria con lo stesso mezzo, mentre l’altro orobico Giulio Verzeletti dell’Orobica Raid è 17esimo e il bresciano Paolo Calabria 20esimo.Silvio De Sanctis