DAL 24 A RIMINI. Europei, Cocciaro ha scelto i sei azzurri

Il direttore tecnico della nazionale maschile di ginnastica artistica ha sciolto gli ultimi dubbi sulle convocazioni per gli Europei di Rimini dal 24 al 28 aprile. Il dt Giuseppe Cocciaro ha ufficializzato i nomi dei ginnasti convocati: ci saranno i campioni in carica di Antalya 2023, Yumin Abbadini (Pro Carate), Matteo Levantesi (Virtus E. Pasqualetti Macerata), Marco Lodadio (Aeronautica Militare), Lorenzo Minh Casali e Mario Macchiati (Fiamme Oro). Con loro partirà anche Salvatore Maresca, il terzo agente del gruppo sportivo della Polizia di Stato che gareggerà da individualista. Insieme ai big e ai tecnici Marcello Barbieri, Alberto Busnari e Marco Fortuna, ci saranno anche gli juniores Tommaso Brugnami (Giovanile Ancona), Manuel Berettera (Artistica Brescia), Pietro Mazzola (Ginnastica Sampietrina), Simone Speranza (New Sport) e Diego Vazzola (Pro Carate).