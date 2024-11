Dal campo. Out Volpato, in dubbio Doig, Ghion e Boloca. Laurientè e Mulattieri fra i probabili titolari

SASSUOLO

Esercitazioni tecnico-tattiche e di sviluppo della manovra: questo è stato il menù dell’allenamento del Sassuolo ieri mattina, nella seduta svolta al Mapei football center, mentre sarà oggi, il giorno della vigilia, che Fabio Grosso dirimerà gli ultimi dubbi in vista della partita contro il Mantova. Ribadita l’assenza di Cristian Volpato, che salterà per squalifica anche la prossima col Südtirol, il club ha comunicato che gli esami strumentali effettuati a Josh Doig e Andrea Ghion, in seguito agli infortuni rimediati nella gara in casa della Juve Stabia, "hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo flessore della coscia destra" per entrambi. A questo punto, non è da escludere che i due vengano lasciati recuperare senza fretta e rientrino solamente dopo la sosta, evitando anche la partita contro gli altoatesini in programma sabato 9 novembre, per essere a disposizione contro la Salernitana due settimane più tardi. Domani non ci sarà nemmeno Matteo Lovato, fuori causa ormai da un mese, mentre per quanto riguarda Daniel Boloca (foto) si capirà se Grosso opterà per una scelta più conservativa, lasciandolo ancora a riposo per poi averlo alla prossima, o lo inserirà tra i convocati. Di certo, considerando le assenze e le gare ravvicinate, la formazione iniziale che affronterà il Mantova si discosterà sufficientemente da quella vista a Castellammare: probabili i ritorni dal 1’ di Laurienté e Mulattieri, ma al momento non si può neppure escludere la presenza dall’inizio di Domenico Berardi: sarebbe la prima volta dopo l’infortunio dello scorso marzo.

l.l.