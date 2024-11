Goleada Futsal Massa. Mette il sigillo anche il nuovo Rouiched

elba 97

3

futsal massa

9

ELBA 97: Zani, Ballini, Nardelli, Marini, Scarfato, Marchetti, Del Buono, Angiolella Casoni, Linaldeddu, Vinci, Pilato. All. Linaldeddu.

FUTSAL MASSA: Russo, Bertipagani, Vignali, Gazzoli, Pintore, Mussi Gab., Mussi Gio., Ammannati, Puglione, Barotti, Rouiched. All. Aliboni.

Arbitro: D’Agostino di Pisa.

Marcatori: Ammannati 4 (M), Rouiched (M), Pintore (M), Puglione (M), Vignali (M), autogol (M), Marchetti 2 (E), Pilato (E).

ELBA – Fa due su due il Futsal Massa che passa facilmente all’isola d’Elba nella seconda giornata del campionato di serie C2 mantenendosi in testa alla classifica. Il mattatore della giornata è stato l’esperto Ammanati (nella foto), autore di un poker di reti. Alla sagra del gol hanno partecipato anche Pintore, Puglione, Vignali ed il debuttante Rouiched. Il match ha avuto poca storia con gli isolani messi sotto già dai primi minuti e mai capaci di impensierire i ragazzi di Giacomo Aliboni. Il team apuano tornerà in campo questa sera alle Colline Massesi contro il Futsal Viareggio, già incontrato in Coppa Toscana in un match finito in parità. Classifica: 6 Five To Five, Futsal Massa e Scintilla 1945; 4 Toringhese e Polisportiva Sla; 3 Polisportiva Quattrostrade Futsal, Deportivo C5 e Futsal Viareggio; 0 Family Service MC5, Css Virtus Maremma, Hellas Livorno ed Elba 97.